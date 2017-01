 Neviditelný pes

Karel Schwarzenberg hovořil v rádiu a jak jinak, mluvil i o nadcházející prezidentské volbě. On sám do ní nepůjde a podotkl, že se proti Zemanovi může úspěšně postavit jen vlčák s hroší kůží. Zatím se všelijakých zvířat moc kolem Zemana nehemží, o Horáčkovi se moc nemluví a zatím není jasno, do jaké zvířecí kategorie ho zařadit.