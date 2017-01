 Neviditelný pes

V pátek se ve Washingtonu vystřídal Barack Obama s Donaldem Trumpem. Mohli jsme to sledovat na obrazovkách prostřednictví, České televize. Zde je dobře podotknout, že tentokrát to byl profesionální zpravodajský výkon, věcný a nezaujatý – důstojný, jako by obřad předání moci samotný.