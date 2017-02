Měsíc předvede druhý nejméně jasný úplněk v roce, Venuše dosáhne největší jasnosti a na večerní obloze se s ní kupí také další planety. Za zatměním Slunce musíme do Jižní Ameriky.

Do roku 2030 budou platy učitelů vyšší než příjmy právníků. Že je to nesmysl? Proč? „Technicky“ to je možné hned, stačí přepsat čísla v tabulkách, chybí jen politická vůle poskytnout peníze.