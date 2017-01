Díval jsem se na pátý díl pořadu „Cesta do hlubin mozku“ na Prima Zoom. Řešila se tam otázka, jak je možné, že je člověk schopen ubližovat nejen cizím lidem, ale i vlastním – sousedům, známým, bývalým spolužákům či spolupracovníkům.

Sluneční soustavu čeká ve vzdálené budoucnosti blízké setkání s cizí hvězdou. Co to bude znamenat pro život na Zemi?

Vánoční strom, stromek, stromeček ... Asi ani ten nejortodoxnější ekologický aktivista k tomuto účelu ani letos nepoužil „cosi opadavého“. Inu, naše listnáče patří leda do přírody.

Z hlediska „lidové paměti“ už je první světová válka zapomenuta. Nebýt hodin dějepisu ve školách, mnoho bychom o ní nevěděli. Souvisí to s přirozeným střídáním generací.

Pár zatmění Měsíce, velmi blízká setkání planet a Jupiter opisující elegantní kličku v souhvězdí Panny – to budou ty nejzajímavější očekávané události na naší obloze v roce 2017.

Slušelo by se ztopořit ukazovák a zakárat si na téma duchovního rozměru Vánoc a jeho rozporu s předvládajícím a naveskrz zavrženíhodným konzumismem. Nějak se mi ale vzpírají prsty na klávesnici.

John Glenn zemřel ve čtvrtek ve věku 95 let. Svým způsobem byl žijící fosilií. Jakousi latimerií přežívající z technologické éry poloviny 20. století. Ztělesněním doby, jejíž hrdiny znal každý jménem.

Přišel novej, ten se nezakecá... dalo by se možná říct ve stylu cimrmanovského Vizionáře. Toho sice nejspíš různí zámořští vědečtí VIPové neznají, ale průběh nedávné volební kampaně jistě pečlivě sledovali. A bohužel ve své většině asi chybně odhadli její výsledek.

Film Příchozí (Arrival) rozproudil téma komunikace s mimozemšťany. Jak by probíhala? Sympatická odbornice na jazyky všeho druhu se pokouší komunikovat s mimozemšťany, kteří přistáli se svými loděmi na dvanácti místech planety...

Nebojte, titulek tohoto příspěvku do blogu neobsahuje žádnou katastrofickou předpověď toho, jak nás těsně mine zkázonosný asteroid nebo něco podobného. Ono to těsně vedle bude znamenat vzdálenost 4,3 miliardy kilometrů. Vydržte do konce roku i tohoto článku.